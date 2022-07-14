В Болградском районе погибшего на фронте односельчанина провели со всеми почестями

13 июля в с. Калчево Болградского района Одесской области в последний путь провели воина ВСУ из в/ч А 4053 Родиона Вейцмана, который добровольно пошёл защищать свою Родину и погиб во время выполнения боевого задания.

Как сообщает Болградская райадминистрация в Facebook, проститься с погибшим героем и разделить жгучую боль невосполнимой потери с его родными и близкими пришли родные военного, боевые собратья, жители общины, руководство района и громады.

«Сегодня мы прощаемся с настоящим Героем Украины, Родионом Вейцманом, который добровольно пошёл защищать свою Родину и во время выполнения боевой задачи отдал свою жизнь за независимость Украины и наше будущее. Подвиги таких героев, как Родион, вдохновляют сотни тысяч украинцев на борьбу с российской агрессией. Но смерть не сможет разрушить то, что оставил после себя Родион – это добрые дела и светлая память о себе», — отметил во время прощальной церемонии начальник Болградской районной военной администрации Геннадий Бамбура.

В последний путь защитника провели со всеми почестями. Похоронили Родиона в с. Калчево с салютом почётного военного караула.

Как сообщала Одесса News, Родион Вейцман — уроженец села Калчево Васильевской ОТГ Болградского района. Ему был 21 год. Воин погиб 30 июня во время выполнения боевого задания по выявлению и уничтожению противника в г. Лисичанск Северодонецкого района Луганской области, где получил ранения, несовместимые с жизнью. У погибшего остались отец и сестра.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

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