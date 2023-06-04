В бою за Украину погиб житель Одесской области Ярослав Карпик, светлая ему память

Одесская область провела в последний путь своего защитника — Ярослава Карпика, погибшего 18 апреля при выполнении боевого задания в районе населённого пункта Соловьёво Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook Долинская сельская территориальная громада Подольского района Одесской области.

Ярослав родился в 1996 году. Учился в Одесской национальной академии пищевых технологий. Участвовал в рыцарских турнирах в Одессе, в том числе представлял наш регион на чемпионатах Украины.

Кроме того, он был в команде по регби, также неоднократно занимавшей призовые места.

Ярослав участвовал в освобождении Херсонской области, а впоследствии защищал нашу страну на востоке. Проходил службу в 18-м отдельном батальоне морской пехоты и был старшим наводчиком гранатомётного отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки.

По словам друзей Ярослава, он был очень добрым и отзывчивым человеком.

Траурная церемония прошла в селе Григорьевка Александровского старостинского округа Долинской тергромады.

Как сообщала Одесса News, 19 апреля 2023 года вблизи населённого пункта Хромовое Бахмутского района Донецкой области погиб старший водитель разведотдела разведвзвода механизированного батальона ВСУ, уроженец села Жеребковое Одесской области Александр Драчук.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Долинская сельская тергромада/Facebook

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