В Одессе торжественно открыли Аллею Героев, приехал замминистра

На фоне акций протеста родственников погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины, пикетировавших Одесский горсовет с требованием создать Аллею Героев в парке Шевченко, в День памяти защитников Украины в Одессе торжественно открыли такую Аллею.

Сотни одесских семей, представители местных властей и силовых структур, пограничники, военные и ветераны пришли почтить защитников и защитниц, отдавших самое ценное — свою жизнь — за нашу свободу, за наши мечты и надежды.

Заместитель Министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько поблагодарил команду, которая работала над воплощением и реализацией Аллеи Героев.

«Это не просто место чествования памяти павших защитников Украины, это место формирования нашей национальной идентичности».

Память погибших пришёл почтить Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

Как отмечает Telegram-канал «Одесса. Официально», в настоящее время на Аллее Героев в парке Т.Г.Шевченко представлено более 200 имён, но, к сожалению, погибших героев значительно больше.

Как подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов, Аллея будет дополняться именами погибших защитников и защитниц, защищавших Украину с 2014 года. Также совместно с родственниками погибших ведётся работа по созданию Мемориала на одном из кладбищ города.

Кроме того, идёт благоустройство сквера Славы и Воли и Мемориала Борцам за Украину.

«Для меня лично это не просто проекты: это символы нашей памяти, нашей благодарности и нашего обещания никогда не забыть! Это места, где мы отдаём дань уважения, можем собраться вместе и поддержать друг друга в дни памяти», – отметил Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что родственники погибших военнослужащих ВСУ неоднократно обращались в Одесский горсовет с требованием создать в городе Аллею Героев, достойную памяти погибших. Власти предлагали её создание в районе Аркадии, Горсада или Дерибасовской, но не в парке Шевченко, как хотела инициативная группа погибших родственников.

Фото: ВМС ВСУ, Руслан Приходько/Facebook, «Одесса. Официально/Telegram

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