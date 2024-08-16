Родные погибших воинов пикетировали одесскую мэрию 

Родственники погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины собрались 15 августа у входа в Одесский горсовет с требованием создать Аллею Героев в парке Шевченко.

Об этом сообщает издание Думская.

Митингующие возмущены тем, что в Одессе до сих пор нет достойного мемориала, где можно было почтить память защитников, павших в российско-украинской войне.

«Главное наше требование — уважение к памяти погибших героев, — сказала Ангелина Любчак, мать воина 3-й отдельной штурмовой бригады, погибшего на Бахмутском направлении. — Это касается и Аллеи Героев, которая должна была быть ещё вчера, и мемориала на Канатной, и обустройства могил на военном участке на Западном кладбище. В Одессе до сих пор нет места чествования павших героев. В каждом селе есть Аллея Героев, а в Одессе — нет. Есть только флажки на Европейской площади, которые люди сами установили».

По словам Ангелины, инициативная группа обратилась в мэрию ещё в марте, в июне смогла встретиться с городским головой, но до сих пор так ничего и не сделано.

«День Независимости чуть больше чем через неделю, День памяти погибших защитников Украины 29 августа, а ничего не сделано, — отметила Ангелина Любчак. — В июне, когда обсуждались варианты локаций, мы акцентировали внимание на том, что не хотим размещения Аллеи в местах отдыха и развлечений, вроде Аркадии, Горсада или Дерибасовской. Вчера нам стало известно, что власти планируют как раз в Аркадии. Мы категорически против и поэтому пришли под мэрию».

К митингующим вышли вице-мэры Анна Позднякова и Павел Вугельман, после чего чиновники пригласили людей в мэрию.

«Нам показали слайды вариантов на Греческой площади, в Горсаду, на Дерибасовской, хотя мы изначально были против, — рассказала Ангелина. — А в парке Шевченко почему-то не показали, якобы ещё работают над ним».

В итоге, по словам Ангелины, чиновники признали свои недоработки и договорились о совместной роботе.

«Мы договорились, что будем теперь встречаться каждый четверг, чтобы прийти к конечному результату, — рассказала Ангелина. — Мы будем собирать информацию о погибших, а они доделывать проект аллеи так, чтобы он выглядел достойно».

Одесса News сообщала, что 13 августа 2024 года в Одессе простились с бойцом подразделения «Химера» и ультрасом футбольного клуба «Черноморец» Владимиром Крупским, погибшем на фронте.

Фото: Думская

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