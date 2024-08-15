В Одессе простились с погибшим на фронте Владимиром Крупским, светлая ему память

13 августа в Одессе простились с бойцом подразделения «Химера» и ультрасом футбольного клуба «Черноморец» Владимиром Крупским.

Об этом сообщает «Суспільне. Одеса».

В 2022 году Владимир добровольно присоединился к рядам ВСУ. Присягу принял 12 марта. и погиб во время эвакуации, во время боевой задачи, — рассказал заместитель командира подразделения «Химера» Сергей. «Он ушел эвакуировать раненых, но не выжил. Вова погиб, спасая других. Потребовалась срочная эвакуация с места, из которого ну очень трудно эвакуировать людей, ребята понимали все риски, но Вова пошёл, не колеблясь, так случилось», — рассказал Сергей.

Владимиру было 32 года.

Провожали мужчину на родном стадионе, ведь он был фанатом «Черноморца». Здесь собрались его родные, друзья и побратимы.

«Он сердцем всем любил футбол с детства. Ему было 11 лет, когда он сам выбрал себе секцию. Он был футболистом, но пришлось ему родиться в такое время», — рассказала мать погибшего Ольга Крупская.

Побратимы вспоминают Владимира как человека, который всегда придёт на помощь.

«Владимир умел всё, он и на дронах летал, и штурмовал, и в логистике был, и делал всё, что нужно. Он был точно добрым, светлым человеком. Он постоянно улыбался, если нужна была помощь, никогда не отказывал, всегда был там, где нужно быть», — рассказал боевой побратим погибшего Владимир.

«Мы с Вовой знакомы уже лет 15, он был отзывчивым человеком, я таких больше не знал. Важное значение для него имела «Сегедка» (футбольное фанатское движение, — ред.), был топовым «хулиганом», — рассказал друг погибшего Арслан.

Во время прощания члены фанатского движения образовали живой коридор, зажгли файеры и скандировали лозунги: «Герои не умирают, умирают враги»; «Герою трижды: слава, слава, слава!».

Одесса News сообщала о гибели 28-летнего солдата ВСУ Андрея Блашко, жителя села Борисовка Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото и видео: Суспільне. Одеса

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy