Ночью ПВО работала по российским дронам в 13 регионах Украины, в т.ч. одесском

В ночь на 10 сентября российские оккупанты запустили по Украине две ракеты и 46 дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы Вооружённых сил Украины.

«Радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 48 средств воздушного нападения. Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой «Искандер-М» из оккупированного Крыма, противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря, 46 ударными БпЛА типа Shahed (район пусков: Курск, Ейск – РФ)», – говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что вражескую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«В результате противовоздушного боя сбито 38 ударных БпЛА. Кроме того, три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один – в направлении России, два – в направлении оккупированной Луганской области. Ещё три вражеских БпЛА локационно потеряны на территории Украины (вероятно, упали под влиянием средств РЭБ)», – рассказали в ВСУ.

По их данным, противовоздушная оборона работала в 13 областях Украины: Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской.

Одесса News информировала, что российские оккупанты практически каждую ночь атакуют Украину ударными беспилотниками и регулярно наносят по территории страны ракетные удары. Так, в результате обстрела города Вилково в Одесской области в ночь на 8 сентября повреждены 12 частных домохозяйств.

Инфографика: ВС ВСУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy