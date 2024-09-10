Украина обратилась в Интерпол по поводу задержания нардепа из Одессы Дмитрука

Украина через Интерпол инициирует задержание народного депутата Украины Артёма Дмитрука, который подозревается в избиении военного и полицейского и незаконно выехавшего из страны.

Об этом 9 сентября проинформировал в Telegram Офис Генерального прокурора Украины.

«В реестры Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации Красного оповещения в отношении указанного народного депутата Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, Офис Генпрокурора объявил, что, «согласно международным договорам о выдаче правонарушителей, обращается к ряду соответствующих стран с запросом о задержании и временном аресте народного депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя, с целью его дальнейшей выдачи Украине».

В ведомстве напомнили, что суд избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска, в том числе международного.

Одесса News информировала, что Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата Артёма Дмитрука.

24 августа он незаконно покинул пределы Украины, пересёк границу с Молдовой и вылетел в Италию, его также видели в Лондоне. Государственное бюро расследований (ГБР) также открыло уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом.

25 августа Дмитруку сообщили о подозрении в рамках расследования нападений на правоохранителя в Одессе и военного в Киеве. 29-го и 30 августа Дмитрука ждали на допросы в ГБР. Он заявил в Telegram, что 29 августа в бюро приходил его адвокат.

2 сентября ГБР сообщило, что правоохранители установили обстоятельства и лиц, незаконно переправивших Дмитрука за границу.

Одесса News также сообщала, что в апреле 2024 года появились доказательства сотрудничества Артёма Дмитрука с подозреваемым в пяти преступлениях против Украины священнослужителем Сергеем Чертилиным.

Ранее, в мае 2023 года, глава политической партии «Слуга народа», народный депутат Украины Елена Шуляк назвала Артёма Дмитрука, вышедшего из фракции, предателем.

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