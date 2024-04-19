Одесского нардепа Дмитрука обвиняют в сотрудничестве с подозреваемым в госизмене

Журналисты Bihus.іnfo 18 апреля выпустили расследование, в котором говорится, что есть доказательства сотрудничества внефракционного народного депутата Артёма Дмитрука с подозреваемым в пяти преступлениях против Украины священнослужителем Сергеем Чертилиным.

Журналисты приводят скриншот переписки, где Чертилин отчитывается после встречи с Дмитруком. Депутат, по его словам, «готов к полному сотрудничеству».

По данным издания, собеседник Чертилина – Виктор Вишневецкий, донецкий угольный бизнесмен времён Януковича. Следствие считает его главным организатором медийного блока Московского патриархата в Украине.

Чертилина следствие называет помощником Вишневецкого, он сейчас находится в СИЗО и уже получил подозрения в пяти преступлениях: государственной измене, коллаборационизме, разжигании межрелигиозной розни, создании преступной группировки и оправдывании российской агрессии. Его защищает адвокат Никита Чекман, представлявший в суде интересы экс-наместника мужского монастыря Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла Лебедя.

Сам Дмитрук в разговоре с журналисткой подтвердил, что встречался по поводу «защиты» УПЦ МП в Украине. По его словам, он обсуждал с Чертилиным «давление» на церковь Московского патриархата.

«Мы каждый день можем видеть, как представители ПЦУ забирают храмы, избивают священников, избивают прихожан и совершают другие незаконные действия в отношении граждан. Я защищаю права всех граждан Украины, независимо от их религиозных убеждений, цвета кожи или других взглядов», – заявил он.

Для справки. УПЦ МП, которая официально имеет статус «самоуправляющейся церкви с правами широкой автономии», является частью Русской православной церкви (РПЦ). На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, поддержавшим вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решение УПЦ МП №не привело к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ, и управление УПЦ МП продолжает находиться в отношении РПЦ в подчинении.

19 января 2023 года Кабинет Министров внёс в Верховную Раду законопроект №8371, предусматривающий запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Его рассмотрел профильный комитет парламента.

Артём Дмитрук, зашедший в Верховную Раду как член партии «Слуга народа», был исключён из состава фракции монобольшинства 16 ноября 2021 года и присоединился к межфракционному объединению «Разумная политика», которое возглавил экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

Дмитрук, комментируя причины своего выхода из партии «Слуга народа» писал так: «Вирус политической коррупции и морального разложения инфицировал партию от народных депутатов до депутатов территориальных громад. И ни для кого уже не секрет, что депутаты и мэры местных советов скуплены ещё на стадии распределения партийных квот и работают в интересах узкого круга олигархата. Коррупция процветает. Простые люди не имеют шанса добиться справедливости, их лишили любой возможности отстоять свои права и свободы. Любой вопрос, требующий решения, тонет в бездне равнодушия».

Как сообщала Одесса News, глава политической партии «Слуга народа», народный депутат Украины Елена Шуляк в мае 2023 года назвала Артёма Дмитрука, вышедшего из фракции, предателем.

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