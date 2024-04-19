В Одесском оперном премьера итальянской комической оперы «Дон Паскуале»

20 апреля премьера итальянской комической оперы на музыку Доницетти «Дон Паскуале» – яркая феерия в исполнении ведущих солистов, хора и оркестра Одесской оперы.

Масштабные декорации, эксклюзивные костюмы, современная сценография, видеоинсталляции и световые эффекты.

Действие известного итальянского сюжета авторы смело и с юмором перенесли на всем известный город у моря.

Опера продолжительностью 2 часа 2- минут в 3-х действиях с одним антрактом.

Стоимость билетов от 100 до 700 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

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Главное фото Олега Владимирского