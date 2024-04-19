Два одесских пловца завоевали бронзу в Нидерландах, но для Парижа этого мало

Одесские пловцы Вадим Науменко и Алексей Грабаров завоевали бронзовые медали на квалификационном турнире в голландском Эйндховене.

Об этом сообщает отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что «Eindhoven Qualification Meet 2024» – специальный турнир, организованный Федерацией плавания Нидерландов, чтобы спортсмены могли выполнить олимпийские нормативы. Тем, кто это сделал, организаторы вручали специальный баннер с надписью: «I swam nomination time for Paris-2024» («Я выполнил норматив в Париж-2024»).

К сожалению, одесские пловцы — 21-летний Вадим Науменко (тренер — Александра Курбанова) и 18-летний Алексей Грабаров (тренеры — Вадим Пенязенко, Елена Рощина, Александра Курбанова) не получили такого историческое фото.

На своих основных дистанциях 200 и 400 м комплексным плаванием они финишировали третьими, показав результаты 2.01,17 и 4.21,12 (нормативы – 1.57,94 и 4.12,50 соответственно).

Правда, в предварительном заплыве на 400 м комплексом Алексей установил личный рекорд – 4.20,36 и попал в финал на дистанции 200 м на спине, где финишировал 8-м, также с личным рекордом (2.01,19), но для олимпийских требований этого мало.

Вадим ещё будет иметь два шанса, чтобы преодолеть олимпийский норматив: впереди у него чемпионат Украины (4-8 мая, Бровары) и чемпионат Европы (17-23 июня, Белград).

Фото Алексея ГРАБАРОВА/ Пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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