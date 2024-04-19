Украинцы вошли в тройку лидеров среди иностранных покупателей жилья в Турции

По итогам марта этого года граждане Украины вошли в ТОП-3 иностранцев, купивших жильё в Турции. Популярность покупки недвижимости в Турции среди иностранцев снизилась вполовину по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Госагентство статистики Турции (TUİK).

“В марте граждане РФ купили у Турции 411 домов. За гражданами России идут граждане Ирана со 182 домами, Украина – со 129 домами и граждане Ирака с 82 домами соответственно”, — говорится в статистическом отчёте.

Территориально среди приобретённого иностранцами жилья на первом месте Стамбул, за ним – Анталия и Мерсин.

Отмечается, что продажа жилья иностранцам за январь-март сократилась на 48% по сравнению с соответствующим периодом прошлого году, достигнув 5685 единиц жилья. В марте этого года иностранцам было продано 1778 единиц жилья, что ниже на 47,9% по сравнению с мартом прошлого года.

Всего по всей Турции было продано 105,4 тысячи единиц.

Как сообщала Одесса News, за два месяца 2024 года украинцы потратили на покупку новых легковых автомобилей почти 15,8 млрд грн.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy