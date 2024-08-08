Военные истории: вернувшийся из плена одессит рассказал, зачем пошёл на войну

17 июля из плена вернулся боец ​​Отдельного батальона морской пехоты, одессит Анатолий Ботниченко.

Его историю рассказал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Даже, когда долго не было обменов, мы точно знали, что страна неистово борется за наше возвращение», — сказал после плена Анатолий.

Как многие ребята-одесситы, он мечтал о море и после окончания школы получил специальность судебного механика. Анатолий готовился к своему первому долгожданному рейсу, но полномасштабное вторжение изменило не только его планы, но и жизнь в целом.

В первые дни войны он не колеблясь пошел добровольцем в армию: «Я никогда не планировал связывать свою жизнь с военным делом, но ни один из нас не мог представить, что будет вынужден защищать право на демократическое существование своей родины с оружием в руках».

За это время была оборона Николаева, Херсона, участие в боевых действиях на донецком направлении.

Во время штурма одного из посёлков в Донецкой области подразделение приняло бой, но враг имел количественное преимущество в живой силе и вооружении. Среди воинов были тяжело раненые бойцы. По подразделению активно работала вражеская артиллерия. Бойцы держали оборону до последнего патрона. Оставшись без боекомплекта, подразделение попало в плен.

За 13 месяцев плена морпеха перевозили в разные места содержания. Во время допроса бойцу прострелили ногу – он отказывался рассказывать о дислокации своей бригады.

«Просто какой-то сюр – русский солдат из Алтайского края спрашивает меня, зачем я пришёл на эту войну, – рассказывает Анатолий. — Чувствуется мощная работа пропаганды, ведь людей, говорящих по-украински, считают нацистами».

Вспоминая трудные времена, проведённые в колониях, морпех выделяет зверскую ненависть конвоиров и необузданную жестокость.

«Я часто задумывался над тем, обнимает ли палач своих детей руками, с которых только что смыл человеческую кровь невинно замученных людей? Испытывает ли гордость за мужа жена, когда слышит во время семейного ужина о «трудном» рабочем дне? Какие сны он видит ночью? Чтобы выдержать и не сломаться, побратимы создавали свою маленькую Вселенную: воспоминаниями и разговорами о довоенной жизни, о любимых людях, которые ждут их домой».

«Даже когда долго не было обменов из колонии, мы точно знали, что страна неистово борется за наше возвращение», — вспоминает воин.

17 июля во время обмена военнопленными 95 защитников, среди которых был морпех Анатолий Ботниченко, наконец-то услышали: «Поздравляем, ребята! Вы дома!».

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными/Telegram

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