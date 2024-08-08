На Одесской таможне разоблачили коррупционную схему

Служба безопасности разоблачила на Одесской таможне коррупционную схему, организованную главным государственным инспектором одного из таможенных постов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, главный государственный инспектор наладил схему систематического вымогательства взяток за беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу. К этому он привлёк коллегу – инспектора таможенного поста соседнего государства, выступавшего посредником для ведения «переговоров» с импортёрами и передачи взяток.

«В случае неуплаты перевозчиков ожидали «дополнительные» проверки грузов и сопроводительной документации. Это приводило к искусственной затяжке сроков таможенного контроля и, как следствие, срывало договорные обязательства импортёров относительно своевременной доставки продукции заказчикам», — отмечают в СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали обоих злоумышленников при получении взятки в размере $5000 за содействие во ввозе партии комплектующих в мобильные устройства. Ранее стражи порядка задокументировали ещё один факт получения фигурантами неправомерной выгоды.

Обоим таможенникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Во время обысков по месту жительства и в автомобиле чиновника Одесской таможни правоохранители обнаружили наличные деньги в разной валюте на общую сумму более 3,5 млн в гривневом эквиваленте.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2023 года был разоблачён таможенник, требовавший у гражданина взятку за беспрепятственный ввоз 4 млн грн на территорию Украины через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Маяки-Удобное-Паланка», оценив свои «услуги» в 3% от ввезённой суммы, что составило 3000 евро.

Фото: СБУ

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