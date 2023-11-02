Морским гуманитарным коридором в порты Украины начали заходить импортные грузы.

Об этом 2 ноября заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что для начала работы коридора, установленного ВСУ, нужно было решить вопрос «первого пробного шара».

«То есть самые смелые пошли, независимо от того, что были достаточно высокие ставки по страхованию — около 5% от стоимости судна груза, насколько мне известно. Нашлись храбрецы, которые пошли первыми. И сейчас это уже более 70 судов на вход, я думаю, уже ближе к 80, и около 60 на выход. Соответственно, люди поверили, что страховые ставки стали падать существенно. И, кроме того, этот канал уже превратился не только в экспортный, но и в экспортно-импортный, что тоже важно», — сказал спикер.

Он также подчеркнул, что Военно-морские силы ВСУ прилагают максимум усилий для обеспечения безопасности работы коридора.

«Мы будем и дальше делать всё возможное для того, чтобы он расширялся. И мы потихоньку приближаемся к отметке в 1,5 млн тонн. Это уже достаточно много», — отметил Плетенчук.

Как информировала Одесса News, украинские суда в настоящее время могут выходить в Чёрное море временным коридором лишь в условиях безопасности.

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