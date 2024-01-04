Морской коридор в Чёрном море позволил увеличить экспорт и зерна, и металла

В Министерстве экономики фиксируют рост экспорта металлопродукции после создания альтернативного коридора в Чёрном море.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«В целом за 2023 год морем Украина вывезла почти на 1 млн тонн больше, чем в прошлом. Кроме зерна, этим путём экспортируются и другие товары, в том числе металл. После запуска альтернативного морского коридора вырос экспорт изделий этой группы. Так, в декабре по сравнению с ноябрём вырос показатель вывоза полуфабрикатов на 40% и проката плоского на 45,3%», — говорится в сообщении.

Зато экспорт автомобильным транспортом продолжает сокращаться. Главная причина – блокирование границ с Польшей.

Также сообщается, что по итогам 2023 года больше всего Украина импортировала топливо, лекарства и БпЛА. В топ-позициях импорта были также автомобили, удобрения и средства защиты растений.

Как сообщала Одесса News, порты Украины приняли под загрузку 430 судов за время работы временного морского коридора в 2023 году.

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