Россия разослала судам с зерном радиограммы об опасности

Россия утром 31 октября разослала гражданским судам радиограммы об опасности прохождения через «зерновой коридор».

Об этом в эфире радио «Донбасс.Реалии» (проект «Радіо Свобода») рассказал главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

«Сегодня (31 октября, — ред.), когда 12 судов зернового флота начали выходить из трёх портов Одессы и области и собираться на рейде в Одесском заливе, в 7.54 каждый капитан получил такую радиограмму, дословно: «Капитану корабля такого-то, международный гуманитарный коридор закрыт для транзита Российской Федерацией, ваш проход опасен. Вы в опасности. Немедленно выходите из международного гуманитарного коридора. Возвращайтесь в северный район для дальнейшего оповещения», – рассказал он.

Клименко добавил, что Совместный координационный центр (СКЦ, — ред.) прислал свою телеграмму судам в 8.33. В ней шла речь о том, что сообщение, которое разослала РФ, не было согласовано СКЦ. Капитанам центр сообщил, что их движение одобрено, а РФ уведомили об этом.

«РФ в рамках «зерновой инициативы» взяла на себя обязательство – и далее цитата из основного документа – «стороны не будут осуществлять никаких нападений на торговые суда и другие гражданские суда и портовые сооружения, участвующие в этой инициативе». Но это не всё. Еще через полчаса, в 9.07, Россия повторила свою телеграмму, но уже с другого адреса, – рассказал Клименко. – Мы видим, что в результате все эти суда пошли по назначению, и они уже где-то две трети пути до пролива Босфор прошли. И те четыре судна, по которым СКЦ разрешил идти в направлении Одессы из Стамбула, – они также прошли».

Министерство обороны России вечером опубликовало заявление, в котором утверждает, что движение судов по коридору безопасности, который определён «зерновой инициативой», «приостановлено».

«Подчёркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации. В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях», – говорится в заявлении оккупантов.

Как сообщала Одесса News, по заявлению президента Турции Реджепа Эрдогана, Турция будет продолжать прилагать усилия для продолжения работы в рамках «зерновой инициативы», несмотря на решение РФ о приостановлении участия в соглашении.

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