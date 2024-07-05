Одесская область вечером 4 июля подверглась ракетной атаке

Российские оккупанты вечером 4 июля ударили ракетой по портовой инфраструктуре Одесской области.
Об этом сообщила пресс-служба Одесской облпрокуратуры.
Отмечается, что в результате атаки погиб один гражданский, семеро получили ранения.
Взрыв также повредил постройки в порту и административные здания. После взрыва вспыхнул пожар, который вскоре потушили.
На месте происшествия работают прокуроры и следственно-оперативная группа.
Фото: Одесская облпрокуратура
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