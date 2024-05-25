Генштаб ВС Ирана опубликовал отчёт о крушении вертолёта с президентом

Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опубликовал предварительный отчёт о крушении вертолёта с президентом страны Ибрагимом Раиси.

Об этом сообщает иранское агентство IRNA 23 мая, пишет издание ГОРДОН.

Согласно предварительному расследованию, вертолёт следовал по намеченному маршруту и не изменял траекторию полёта. Примерно за полторы минуты до крушения пилот разбившегося вертолёта связался с двумя другими вертолётами лётной группы.

На обломках разбившегося вертолёта «не было обнаружено следов огнестрельных пуль или аналогичных повреждений», говорится в отчёте. По данным экспертов, вертолёт загорелся после столкновения с горой. Расследование также показало, что в беседах диспетчеров с экипажем ничего подозрительного не замечено.

В отчёте отмечается, что некоторые детали произошедшего требуют больше времени для расследования.

Одесса News информировала, что вертолёт с Раиси потерпел крушение днём 19 мая, когда президент Ирана в условиях тумана возвращался после открытия плотины на границе с Азербайджаном. 20 мая иранские власти подтвердили, что все находившиеся на борту погибли. Два других вертолёта с членами правительственной делегации вернулись в Иран без происшествий.

На борту разбившегося вертолёта были восемь человек: помимо президента, это министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем, охранники и члены экипажа.

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