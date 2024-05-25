821 день войны: ВСУ начали контрнаступление на харьковском направлении

Силы обороны Украины остановили российских оккупантов на харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия.

Об этом 24 мая на брифинге заявил представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Игорь Прохоренко, сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба.

«Обстановка сложная. Силы обороны продолжают обороняться на востоке и на юге нашего государства, наносят огневое поражение противнику. Основные действия проходят в Харьковской и Донецкой областях. Что касается Харьковского направления – противник ведёт наступательные операции с целью создания буферной зоны. Пока враг остановлен, ситуация контролируемая, проводятся контрнаступательные действия», – подчеркнул Прохоренко.

По его словам, оккупанты проводят наступательные действия также на востоке Харьковской области, чтобы обойти Купянск, однако успеха не имеют.

В Сумской и Черниговской областях ситуация контролируемая. Враг накапливает войска на российской территории, ежедневно наносит по приграничным населённым пунктам Украины авиационные и артиллерийские удары, а также применяет БПЛА. Основная цель противника – уничтожить объекты критической инфраструктуры.

Принимаются меры по выделению резервов и средств огневого поражения с целью перехвата инициативы на поле боя, добавил Прохоренко.

Согласно оперативной сводки Генштаба ВСУ состоянием на 23.00 24 мая «украинские воины дают бой врагу, а в отдельных направлениях – сами осуществляют результативные штурмовые действия для улучшения устойчивости обороны и восстановления позиций. Ситуация контролируется. Кроме того, украинские защитники штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны, на отдельных участках преуспевают. В этом направлении группировка оккупационных войск потеряла ещё около сотни человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили пять орудий, два автомобиля, одну единицу специальной техники. Повреждены четыре артиллерийские системы, три автомобиля и две единицы спецтехники. Также нанесено поражение по девяти блиндажам оккупантов».

По другим фронтовым направлениям ситуация в прошедшие сутки складывалась следующим образом:

в Купянском направлени и противник 17 раз пыталсяь вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В настоящее время продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряжённая. Силами обороны Украины принимаются активные меры по стабилизации обстановки

и противник 17 раз пыталсяь вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В настоящее время продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряжённая. Силами обороны Украины принимаются активные меры по стабилизации обстановки на Лиманском направлении отражены три попытки противника продвинуться в районах Тернов и Серебрянского леса

отражены три попытки противника продвинуться в районах Тернов и Серебрянского леса на Северском направлении количество атак агрессора к вечеру возросло до пяти. Наши защитники остановили по два штурмовых действия врага в районах Белогоровки и Спорного. Ещё один бой вблизи села Спирное продолжается. Захватчик успеха не имеет.

количество атак агрессора к вечеру возросло до пяти. Наши защитники остановили по два штурмовых действия врага в районах Белогоровки и Спорного. Ещё один бой вблизи села Спирное продолжается. Захватчик успеха не имеет. на Краматорском направлении отражено 13 попыток противника приблизиться к Часовому Яру. Боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация напряжеённая, но контролируемая нашими подразделениями.

отражено 13 попыток противника приблизиться к Часовому Яру. Боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация напряжеённая, но контролируемая нашими подразделениями. на Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района Очеретино. Имеют частичный успех восточнее Евгеньевки. Наши защитники предпринимают активные меры по восстановлению утраченного положения.

в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района Очеретино. Имеют частичный успех восточнее Евгеньевки. Наши защитники предпринимают активные меры по восстановлению утраченного положения. на Кураховском направлении отражены атаки врага вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Наиболее напряжённой остаётся обстановка южнее Константиновки и южнее Владимировки. Ситуация под контролем наших войск.

отражены атаки врага вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Наиболее напряжённой остаётся обстановка южнее Константиновки и южнее Владимировки. Ситуация под контролем наших войск. на Времевском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Потери позиций в районе Старомайорского не допущены.

ситуация значительных изменений не претерпела. Потери позиций в районе Старомайорского не допущены. на Ореховском направлении российские захватчики предприняли одну неудачную попытку продвинуться в сторону Новоданиловки.

российские захватчики предприняли одну неудачную попытку продвинуться в сторону Новоданиловки. на Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу три попытки врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.

Одесса News информировала, что 23 мая Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассмотрели актуальную военную ситуацию.

На главном фото боец Объединённой штурмовой бригады Нацполиции «Лють»

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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