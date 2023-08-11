534-й день войны:  главная цель — победить в войне и не проиграть страну

Начались 534-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства. Наша главная цель – победить в войне и не проиграть страну. Украина обязательно должна реализовать свой исторический шанс на развитие, полученное смелостью наших людей — всего нашего народа.

Об этом заявил в вечернем видеообращении 10 августа Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, «готовим больше оборонных пакетов для наших воинов и больше защитных систем для всего украинского общества, в частности, систем ПВО».

В то же время, согласно военной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 11 августа, за прошедшие сутки враг нанёс 5 ракетных и 61 авиационный ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Отмечается, что в течение суток произошло 34 боевых столкновения. Враг в течение вчерашнего боевого дня проводил на всех участках фронта безуспешные атаки — на Купянском направлении в Луганской области, на Бахмутском направлении — в Донецкой, на Шахтёрском — в районе Старомайорского.

На Авдеевском и Марьинском направлениях под плотным огнём авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск.

В Запорожском и Херсонском направлениях враг наносил авиаудары по населённым пунктам.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Также за прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 7 ударных БпЛА типа «Шахед-136».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и узел связи противника.

Как сообщала Одесса News, по утверждению руководителя объединённого пресс-центра ОК «Юг» Натальи Гуменюка, «абсолютно исключать вероятность высадки вражеского десанта не может никто».

На главном фото Командования ВС ВСУ лётчик, Герой Украины Ростислав Лазаренко.

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

Видео: ОПУ

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