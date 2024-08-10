Морской дрон ГУР потопил российский катер в Крыму

Во время рейда сил обороны в оккупированный Крым в ночь с 8 на 9 августа уничтожен российский военный скоростной катер проекта КС 701 типа «Тунец».

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило 10 августа.

Российское судно было поражено с помощью ударного морского дрона MAGURA V5, рассказали в спецслужбе и опубликовали видео части операции.

Повреждения получили ещё три плавсредства захватчиков, их тип устанавливается.

В ГУР отметили, что два «Тунца» были уничтожены в мае 2024 года у крымских берегов, а ещё два – повреждены. Судна такого типа оккупанты используют для перевозок и патрулирования акватории.

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