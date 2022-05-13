В Одессу прибыла гуманитарная помощь из Израиля

В Одессу прибыла очередная гуманитарная помощь от международных партнёров. На этот раз она доставлена из Израиля.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Это медицинские препараты и оборудование для подразделений, которые сегодня защищают Украину от оккупантов. Груз уже передан по назначению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь доставлена при содействии израильско-украинской Ассоциации Nexus в лице адвоката Ирены Лившиц.

Израиль всегда помогает Украине, и эта помощь особенно ощущается сейчас. Наши израильские друзья, как никто другой, знают, каково жить в войне и бороться с врагом, — сообщается на сайте горсовета.

Как сообщала Одесса News, в мае Одесса получила гуманитарный груз от Представительства детского фонда ООН UNICEF.

Фото: «Одесса»

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