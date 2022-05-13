Фильм Одесской киностудии получил премию в Праге

В ноябре 2021 года в национальный прокат вышел фильм «Почему я жив» режиссёра-классика украинского кинематографа Виллена Новака. Эпическая сага создана Одесской киностудией при поддержке Госкино по мотивам реальных событий, которые происходили в середине XX века, накануне и во время нацистской оккупации.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, лента получила премию в номинации «Лучшая драма» на фестивале Prague International Film Awards, который проходил в Праге 21-22 апреля 2022 года.

События фильма происходят в Мариуполе. Оккупация, доносы, коллаборационизм, мародёрство, фашистский террор, расстрелы евреев – всё это пришлось пережить героям и остаться настоящими людьми. Особенно фильм актуален сегодня, когда Мариуполь снова переживает оккупацию.

Лента получила высокую оценку украинского зрителя. Мэр Одессы Геннадий Труханов в ноябре 2921 года вручил режиссёру Виллену Новаку муниципальную премию «Культурная столица».

Ранее кинокартина «Почему я жив» признана лучшим полнометражным фильмом кинофестивалей Future of Film Awards в Северной Македонии и Europe Film Festival в Великобритании.

Как сообщала Одесса News, фильм Одесской киностудии «Почему я жив» в декабре 2021 года получил награду в номинации «Лучший художественный фильм» на международном кинофестивале Cult Valley Global Cinefest в Индии.

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