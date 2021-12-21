Фильм Одесской киностудии получил награду на фестивале в Индии

Фильм Одесской киностудии «Почему я жив» получил награду в номинации «Лучший художественный фильм» на международном кинофестивале Cult Valley Global Cinefest.

Об этом сообщает пресс-служба киностудии на своей странице в Facebook.

«Фильм Одесской киностудии «Почему я жив» (режиссёр Виллен Новак) получил награду в номинации «Лучший художественный фильм» международного кинофестиваля Cult Valley Global Cinefest», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кинофестиваль создал уникальную платформу для демонстрации лучших кинолент мирового кинематографа.

Это уже четвёртая награда, полученная авторами киноленты. В начале декабря фильм Новака «Почему я жив» признали победителем международных кинофестивалей Future of Film Awards и Europe Film Festival. А в сентябре фильм завоевал Гран-при 10-го юбилейного Международного кинофестиваля «Кино и ТЫ».

Кстати. Фильм «Почему я жив», созданный по мотивам рассказа Евгения Митько, вышел в национальный прокат 4 ноября 2021 года. В центре трагикомической истории, происходящей в Мариуполе, украинско-еврейская семья, которой пришлось пережить оккупацию и фашистский террор и сохранить любовь и человечность в самые тёмные времена. В ролях – Роланд Мишко, Анастасия Маркив, Виктор Жданов, Ирина Мельник, Ольга Радчук, Алексей Горбунов, Георгий Делиев, Максим Горай, Елена Репина, Анастасия Борисова.

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