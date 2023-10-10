594-й день войны: Силы обороны ведут наступление на Мелитопольском направлении

Начались 594-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

По данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 10 октября, «Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага».

В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск (ОСГВ) «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

Согласно оперативной сводке Генштаба, на остальных направлениях ситуация следующая:

в зоне ответственности ОСГВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений

на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении наши защитники отбили 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области. На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника вблизи Клищеевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах

на Купянском направлении наши защитники отбили 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области. На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника вблизи Клищеевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтёрском направлении украинские воины отразили атаку врага возле Старомайорского Донецкой области. В Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе Левадного.

За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. Оккупанты не перестают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населённых пунктов, терроризируя мирных жителей.

Врачи 93-й ОМБР спасают жизни раненым бойцам, Бахмутское направление

Одесса News информировала об увольнении Президентом Украины Игоря Танцюры с должности Командующего Силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины и назначении вместо него на эту должность генерал-майора Анатолия Баргилевича.

На главном фото боец 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ

Фото: Азов, Генштаб ВСУ/Facebook, Сергей Братчук/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy