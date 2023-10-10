Мэр Одессы договорился в Германии о 10 автобусах для города

Немецкий город-побратим Регенсбург передаст Одессе 10 пассажирских низкопольных автобусов.

Об этом договорился мэр Одессы Геннадий Труханов, находясь с рабочим визитом в Германии, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что город-побратим Регенсбург является одним из самых активных доноров гуманитарной помощи для Одессы.

«Геннадий Труханов встретился с представителями компании Stadtwerk, которая занимается общественным транспортом в Регенсбурге, и немецкой благотворительной организации Space Eye», — говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили передачу Одессе 10 низкопольных пассажирских автобусов, которые выйдут на городские маршруты уже в ближайшее время.

«Мы очень ценим помощь наших германских партнёров. С первых дней полномасштабного вторжения город Регенсбург рядом с нами и оказывает всю необходимую помощь, в том числе для развития транспортной инфраструктуры Одессы», — сказал мэр Одессы.

Одесса News информировала, что при содействии муниципалитета немецкого города-побратима Регенсбург три городские больницы Одессы в марте 2023 года получили от Мальтийской службы помощи медикаменты на общую сумму почти 500 тысяч евро.

Фото: «Одесса»

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