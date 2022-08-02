В Одессе изучают водоёмы для альтернативного водоснабжения города

В Одессе продолжается реализация проекта по альтернативному водоснабжению города.
Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.
Отмечается, что в настоящее время проводится анализ воды из местных водохранилищ с целью её дальнейшего использования после очистки с помощью мобильных систем, полученных от японского города-побратима Йокогама. Всего Йокогама передала Одессе 33 системы.
«Сбор воды производится из открытого источника. Очистка происходит в три этапа: механическая, через угольные фильтры и ультрафильтрация», — говорится в сообщении.
После получения результатов лабораторных исследований будет понятно, пригодна ли вода для потребления или будет использоваться для технических нужд.
«С каждым днём оккупанты ведут себя всё агрессивнее, ежедневно наносятся удары по объектам инфраструктуры. Мы должны быть готовы ко всему, в том числе иметь возможность альтернативного водоснабжения города. Наша задача сегодня – обследовать все имеющиеся водоемы», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Видео: «Одесса»
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