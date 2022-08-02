В Одессе изучают водоёмы для альтернативного водоснабжения города

В Одессе продолжается реализация проекта по альтернативному водоснабжению города.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в настоящее время проводится анализ воды из местных водохранилищ с целью её дальнейшего использования после очистки с помощью мобильных систем, полученных от японского города-побратима Йокогама. Всего Йокогама передала Одессе 33 системы.

«Сбор воды производится из открытого источника. Очистка происходит в три этапа: механическая, через угольные фильтры и ультрафильтрация», — говорится в сообщении.

После получения результатов лабораторных исследований будет понятно, пригодна ли вода для потребления или будет использоваться для технических нужд.

«С каждым днём ​​оккупанты ведут себя всё агрессивнее, ежедневно наносятся удары по объектам инфраструктуры. Мы должны быть готовы ко всему, в том числе иметь возможность альтернативного водоснабжения города. Наша задача сегодня – обследовать все имеющиеся водоемы», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Видео: «Одесса»

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