В английской «Википедии» украинизировали название Одессы: Odesa вместо Odessa

В англоязычной «Википедии» статью об Одессе переименовали с Odessa на Odesa, используя украиноязычную транслитерацию названия города – «Одеса».

Об этом сообщила пресс-служба «Вікімедіа Україна».

Статья об Одессе появилась в английской Википедии в 2002 году, но долгое время называлась Odessa. Обсуждение, по результатам которого статью переименовали, началось 11 июля 2022 года.

Редактор украинской «Википедии» и член правления «Вікімедіа Україна» Антон Обожин заявил, что с начала 2022 года статью об Одессе в английской «Википедии» просмотрели более 1,3 млн раз.

«Это важный шаг в деколонизации украинских топонимов в английской «Википедии» – после того, как статью о Киеве после десятилетий усилий членов украинского сообщества переименовали в позапрошлом году. Такие изменения являются проявлением того, что восприятие Украины обществами и медиа англоязычных стран начинает меняться, ведь без этого сообщество английской «Википедии» не решилось бы на такой шаг. Однако расслабляться ещё рано: таких названий, с имперскими корнями, в английской «Википедии» ещё много. И не только в английской», – сказал он.

Кстати. Английская Википедия является крупнейшим и популярным из более чем 300 языковых разделов Википедии — крупнейшей в мире онлайн-энциклопедии, создаваемой силами волонтёров. Англоязычный раздел содержит более 6,5 миллиона статей; за 2021 год его просмотрели около 75 миллиардов раз.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Одесский областной русский драматический театр официально перестал быть «русским».

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