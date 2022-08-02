К итогам пожара на Екатерининской в Одессе: пострадавших и погибших нет

1 августа в пятиэтажном доме с мансардным этажом на улице Екатерининской в Одессе возник пожар, который спасатели оперативно погасили.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что сложная планировка старинного дома-памятника архитектуры и отсутствие доступа к большинству помещений создавали трудности при ликвидации пожара.

Однако одесские спасатели, которые работали в составе звеньев газодымозащитной службы, оперативно справились с огнём. Из здания было эвакуировано 30 человек. Пострадавших и погибших нет.

«Наши пожарные. Непобедимая нация смелой страны», — резюмирует ГСЧС.

Причины пожара в ведомстве не сообщают.

Как сообщала Одесса News, 1 августа возгорание произошло в незаконной мансарде здания, являющегося памятником архитектуры — доходном доме Шестопала-Чернигова в Одессе.

Фото и видео: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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