Учёные Британии нашли зависимость между группой крови и восприимчивостью к COVID-19

Британские учёные выявили зависимость между группой крови и восприимчивостью к COVID-19.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Исследование, результаты которого опубликовали в медицинском журнале Новой Англии, показало, что люди со второй группой крови (А) имеют больший риск развить тяжёлые симптомы в случае инфицирования, а с первой (О) – риски меньше, чем люди с другими группами крови», — говорится в сообщении.

Ранее французский учёный, профессор, завотделением инфекционных и тропических заболеваний больницы в городе Тенон Жиль Пиалута заявил, что наиболее устойчивы к заболеванию COVID-19 люди с первой группой крови и положительным резус-фактором (O+).

«Это (COVID-19 — ред.) гораздо сложнее заболевание, чем считалось ранее, оно поражает внутренние органы человека, его нервную систему, влияет на естественную функцию свёртывания крови и сердце. Существенное снижение риска 33% имеют люди с группой крови O+», — сказал он.

Шансы развития тяжёлых осложнений также могут зависеть от иммунитета человека, на днях объявили исследователи Оксфордского университета. Их исследования показали, что стероидный препарат дексаметазон почти на треть уменьшил смертность среди пациентов с тяжёлым течением COVID-19. Результаты этого исследования являются предварительными и ещё должны быть опубликованы в рецензируемом научном журнале.

В то же время, на зависимость протекания болезни и иммунитета указывают и исследования американских учёных. Билл Петри, профессор Университета Вирджинии, говорит: «Предыдущие исследования пациентов с COVID-19 свидетельствуют, что если их иммунитет слишком активен, в определённый момент это может начать вредить организму».

Между тем, по данным ресурса Worldometers, на утро 22 июня с начала вспышки болезни в мире подтверждено 9 060 686 случаев заражения COVID-19, 470 792 человека умерли. Наибольшее количество умерших в США 122 247 (+267 за сутки), Бразилии 50 659 (+601), Великобритании 42 632 (+43), Италии 34 634 (+24) и Испании 28 323 (+1).

Как сообщала Одесса News, Всемирная организация здоровья (ВОЗ) предупредила о новой опасной фазе распространения коронавируса, однако Президент Беларуси Александр Лукашенко не собирается вводить карантин на территории своей страны.