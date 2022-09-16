Елена Зеленская приглашена на прощание с королевой Великобритании Елизаветой II

Первая леди Украины Елена Зеленская значится в списке 500 высокопоставленных особ, приглашённых на церемонию похорон королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом сообщает 16 сентября Укринформ со ссылкой на издание The Sun.

«Присутствие Елены Зеленской является ещё одним свидетельством глобальной поддержки Украины в условиях изоляции РФ. Британия является одним из вернейших союзников Украины. Её присутствие на похоронах является признаком дружбы и взаимного уважения», – пишет издание.

Среди других известных приглашённых гостей называются президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Мировые лидеры прибудут в Лондон в эти выходные и, как ожидается, отдадут дань уважения королеве Елизавете II, посетив Вестминстер-холл.

Сообщается, что накануне похорон, 18 сентября, король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла устроят для VIP-гостей приём в Букингемском дворце. Это будет самое большое собрание мировых лидеров в современной истории.

Как сообщала Одесса News, 8 сентября 2022 года пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием её здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет. В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур. Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании.

После её смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз. 8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter своё первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы «моментом величайшей печали» для семьи и «бесчисленного количества людей по всему миру».

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королём Великобритании.

Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдёт в Вестминстерском аббатстве.

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