Похороны королевы Великобритании готовились давно и тщательно

Смерть королевы Елизаветы II запустила тщательно отработанную и скоординированную процедуру, давно планировавшуюся дворцом, правительством, средствами массовой информации, местными властями и самой королевой.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

На фоне государственного траура, национальной скорби и приспущенных флагов состоится передача власти и национальная мемориализация, известная как операция «Лондонский мост», которая продлится, возможно, несколько месяцев до коронации нового монарха.

Отмечается, что многое было спланировано до минуты, и некоторые вещи уже реализованы. К тому времени, когда мир узнал о смерти королевы, её сын Чарльз уже стал королём — в момент смерти суверена наследник становится монархом.

Согласно плану, о смерти королевы должно быть сообщено одной закодированной фразой: «Лондонский мост упал».

Личный секретарь королевы Эдвард Янг передал это сообщение премьер-министру.

Далее Министерство иностранных дел передаёт послание лидерам Содружества, состоящее преимущественно из бывших колоний Британской империи, в которую входят 15 стран, где монарх также является главой государства.

По плану, информационные агентства по всей стране и во всём мире узнают о смерти королевы одновременно. Однако новость впервые появилась в сообщении Королевской семьи в Твиттере и на их веб-сайте, прежде чем была разослана информагентствам Британской ассоциацией прессы. Вскоре после объявления компания BBC включила национальный гимн и показала фотографию королевы, после чего на черном экране появилось изображение королевского герба и слова «Королева Елизавета II».

Флаг на Букингемском дворце был приспущен, а страна вступила в официальный период траура, который продлится до похорон королевы, который состоится через 10 дней после её смерти.

Согласно протоколу, в течение 24 часов после смерти королевы законодатели в парламенте приносят присягу на верность новому королю.

В Сент-Джеймсский дворец – королевскую резиденцию времен Тюдоров вблизи Букингемского дворца созывают Совет престолонаследия, который официально провозглашает нового суверена. Также заседает первый при новом короле Тайный совет.

Суверен делает четыре традиционных публичных заявления, вступая в новую роль. На первом заседании Тайного совета он провозглашает личную и политическую инаугурационную декларацию.

Во время первого Тайного совета король клянётся поддерживать Церковь Шотландии и подтверждает время похорон королевы. Позднее приносит присягу о вступлении на трон, обет поддерживать установленную протестантскую линию престолонаследия. И, наконец, провозглашает коронационную присягу, содержащую обещание поддерживать права и привилегии Англиканской церкви.

В 11 часов утра на следующий день после смерти королевы зачитывается прокламация, официально провозглашающая правление нового короля (потом передаётся по всей стране) – сначала герольдами, провозглашающими новость на Трафальгарской площади, а затем на Королевской бирже в Лондоне.

Через два дня после смерти королевы, согласно плану, прокламацию зачитывают в торжественной обстановке в столицах Соединённого Королевства – Эдинбурге, Кардиффе, Уэльсе и Белфасте, а затем верховные шерифы в традиционных одеждах объявляют новость в городах и сёлах по всей стране.

Флаги по всей стране должны быть приспущены к утру после похорон королевы.

Гроб королевы должен находиться в Тронном зале Букингемского дворца в течение четырёх дней после её смерти, а затем его переносят во время официального парада в Вестминстер-Холл, где будет стоять до похорон. Гроб будет размещён на приподнятой платформе, задрапированной в королевский пурпур, каждый угол платформы будет круглосуточно охраняться.

Представителям общественности будет позволено пройти и отдать честь королю, в ближайшие дни в Лондон прибудут международные высокопоставленные лица. Похороны королевы пройдут в Вестминстерском аббатстве.

Утром в день похорон, когда гроб поставят у входа в церковь в 11:00, объявляется минута молчания. После похоронной церемонии гроб королевы, как ожидается, поместят на тот же зелёный лафет, на котором везли гробы её предков, в финальной процессии вниз по Молл, проходящей между Букингемским дворцом и Трафальгарской площадью.

Затем её отвезут в Виндзорский замок – к месту упокоения почти всех британских суверенов, начиная с Георга III. Елизавета будет похоронена рядом со своими предшественниками в часовне Святого Георгия.

Коронация Чарльза состоится через несколько месяцев.

Наследник британской короны — новоиспеченный король Чарльз III — впервые после объявления о смерти королевы выступил с обращением к нации, в котором он заявил, что его старший сын принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон стали принцем и принцессой Уэльскими.

Поскольку сам Чарльз стал королём, то свой титул принца Уэльского автоматически передал сыну и невестке, которые в будущем унаследует британский трон.

«Я знаю, что Кэтрин рядом с ним. Наши новые принц и принцесса Уэльские будут продолжать вдохновлять и вести наши национальные разговоры», – отметил король Чарльз.

Отметим, что Кейт Миддлтон будет носить титул, который в последний раз носила принцесса Диана, когда была замужем за Чарльзом.

Титул принца Уэльского переходит из поколения в поколение с 14 века. Король Чарльз получил его в 1958 году и теперь передал сыну.

Новый король Британии в своей первой речи также поблагодарил матерь — королеву Елизавету II за её пример для него и всей семьи, а также сказал, что она дала обещание служить народу и сдержала его.

Глядя на нее, король Чарльз III «обязуется в течение оставшегося времени, который даёт ему Бог, поддерживать конституционные принципы, лежащие в основе нации».

Как сообщала Одесса News, королева Великобритании Елизавета IIскончалась скончалась 8 сентября на 96-м году жизни.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod