Краковские депутаты проголосовали объявить лидера Pink Floyd персоной нон грата

Депутаты Совета города Краков в среду проголосовали за признание лидера Pink Floyd Роджера Уотерса персоной нон грата в городе за его позицию относительно Украины.

За это решение проголосовали 40 местных депутатов, никто не был против и не воздержался, — сообщает Укринформ.

«Депутаты Кракова признают, что как Роджер Уотерс, так и любое другое лицо, публично восхваляющее, поддерживающее… кремлёвский режим, будут рассматриваться в Кракове как персона нон грата», — говорится в принятой резолюции по этому поводу.

В ней местные депутаты подчеркнули, что Краков, как город-побратим Львова и Киева, «имеет особое обязательство занять позицию против распространения дезинформации, порочащей украинскую нацию».

Как сообщало агентство, несколько дней назад в Кракове из-за позиции Уотерса относительно войны в Украине был отменён концерт Pink Floyd, запланированный на весну следующего года. Уотерс должен был выступать на стадионе Кракова в апреле следующего года, однако организаторы объявили об отмене концерта после выхода открытого письма музыканта Елене Зеленской. В нём он обращался к первой леди Украины с просьбой склонить Президента Украины к «другому пути» и критиковал Запад за поставку Киеву вооружения. Это письмо вызвало шквал критики в польских медиа и обществе.

Как информировала Одесса News, британская группа Pink Floyd в мае 2022 года выпустила коллекцию футболок, свитшотов и сумок под названием «Hey, Hey, Rise Up» в честь песни, которую музыканты записали вместе с украинским певцом, фронтменом группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком.

Фонд Украина-США и World Unite for Ukraine — глобальное движение, объединяющее миллионы людей во всём мире в поддержку народа Украины — 14 июля представили виртуальный 90-минутный благотворительный концерт с участием Pink Floyd.

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