Учёные определили четыре ранних симптома COVID-19

Учёные из Канады, Великобритании и США определили четыре симптома, которые могут свидетельствовать о ранней стадии COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Express.

По данным канадских специалистов, каждый пятый больной сообщил о симптомах со стороны желудочно-кишечного тракта, в частности о потере аппетита, тошноте, диарее и боли в животе.

Соавтор исследования, преподаватель медицинского факультета Университета Альберты доктор Митч Уилсон отметил, что эти симптомы не всегда указывают на коронавирус, но могут быть вызваны инфекцией, поэтому требуют обращения к врачу.

Еще одним признаком коронавируса может быть конъюнктивит, поскольку вирус может распространяться через жидкость из глаз зараженного или предметов, на которых она остаётся.

Третий симптом — спутанность сознания, она может наблюдаться в течение недель и месяцев после выздоровления.

Четвёртым ранним симптомом называют сильную усталость — на нее жалуются в среднем 52% переболевших, у некоторых она наблюдается даже через два месяца после выздоровления.

По данным Worldometer, на утро 21 ноября в мире зафиксировано 57 970 452 заболевших (+730 488 за сутки), 1 378 839 умерших (+13 244) и 40 184 355 избавившихся от болезни (+449 413).

Как сообщала Одесса News, британские учёные установили, что у каждого пятого человека, который переболел COVID-19, выявляют психические расстройства в течение 90 дней.