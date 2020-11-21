Кому в Одессе в воскресенье, 22 ноября, отключат свет

22 ноября в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Академика Заболотного: 79

Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 ноя. 20:00

22 ноя. Академика Королёва: 17, 19, 21, 21/1, 23

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 ноя. 17:00

22 ноя. Марсельская: 38, 40, 42, 46_2, 46_3

Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 ноя. 20:00

22 ноя. Сахарова: 20

Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 ноя. 20:00

22 ноя.

Также света не будет по адресам, отключение которых произойдёт вечером 21 ноября, о чём сообщала Одесса News.

Кстати. Информация о запланированных отключениях получена из официального интернет-ресурса АО «ДТЭК Одесские электросети» и на момент публикации является актуальной. Проcьба учитывать, что эта информация — справочная и не содержит адреса, которые могут быть отключены аварийно. Также, не исключено, что некоторые из запланированных отключений могут быть отменены, либо перенесены на другой срок.