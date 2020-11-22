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  4. 43 cпасателя тушили пожар в общежитии Одесской юракадемии

43 cпасателя тушили пожар в общежитии Одесской юракадемии

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21 ноября в 17:08 одесским спасателям поступило сообщение о возгорании в одной из комнат 7-этажного здания общежития №9 Одесской юридической академии.

В Приморский район Одессы на улицу Академическую, 30 подразделения автоматически направлялись по повышенному вызову пожара. К дому, охваченному пламенем, съехались 43 человека личного состава и 10 единиц основной пожарной техники, — сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию отделения спасателями установлено возгорание домашних вещей и мебели в комнате на 4-м этаже здания общежития.

«Спасатели пожар локализовали в 17:29 и его ликвидировали в 17:35 на площади 20 кв. м. При ликвидации пожара с верхних этажей по автолестнице спасено 2 человека и эвакуированы путём выведения 15 человек. Погибших и пострадавших нет», — отмечается на сайте ГУ ГСЧС.
Отмечается, что причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 17-19 ноября в Одесской области произошли три пожара, унесшие жизни трёх женщин.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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