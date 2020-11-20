В Одесской области три пожара унесли жизни трёх женщин

17-19 ноября в Одесской области произошли три пожара, унесшие жизни трёх человек.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, во время пожара 17 ноября в Савранском районе, на ул. Дружбы, 5, в селе Осички горел одноэтажный частный жилой дом. Пожар за 25 минут 7 пожарников погасили, однако после тушения обнаружили бездыханное тело 78-летней хозяйки дома.

В пгт. Доброслав, на улице Киевской на пожаре 18 ноября также погибла хозяйка дома. Огнём уничтожено имущество, повреждена отделка стен, потолка. Вероятной причиной пожара считается нарушение правил пожарной безопасности при пользовании печным отоплением.

19 ноября в 16:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании одноэтажного частного дома в Николаевском районе, с. Новопетровка, по ул. Школьная, 31. Во время тушения пожара обнаружено тело хозяйки 1978 г.р. Ещё одна женщина, находившаяся в доме, 1946 г.р., была передана бригаде скорой медицинской помощи. Предполагаемая причина пожара, по информации спасателей, — нарушение ППБ при эксплуатации отопительной печи.

Как сообщала Одесса News, 4-5 ноября в Одессе зафиксирована серия пожаров.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.