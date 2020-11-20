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Bloomberg обновил список самых богатых людей планеты

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По обновлённой версии агентства Bloomberg, лидерами рейтинга самых богатых людей мира стали глава корпорации Amazon Джефф Безос, один из основателей Microsoft Билл Гейтс и глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.

Лидерами рейтинга остаются глава корпорации Amazon Джефф Безос ($185 млрд) и один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($129 млрд).

Джефф Безос

Билл Гейтс

Илон Маск занял третье место. Отмечается, что акции Tesla в понедльтник выросли на 15% после закрытия торгов, во вторник — на 8,2%, увеличив состояние Маска на $7,61 млрд — до $110 млрд. Всего с начала года состояние Маска выросло на $82,2 млрд.

Илон Маск

Маск обогнал в рейтинге главу компании Facebook Марка Цукерберга, состояние которого оценивается в $104 млрд.

Марк Цукерберг

На пятом месте — гендиректор группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy) Бернар Арно ($102 млрд).

Бернар Арно

Единственным гражданином Украины, который входит в рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg, является Ринат Ахметов — он на 362-м месте. Его состояние оценивается в 6,31 миллиарда долларов, за последний год оно выросло на 274 миллиона.

Ренат Ахметов

Как сообщала Одесса News, в предыдущем рейтинге (август 2020 года) первая пятёрка самых богатых людей мира располагалась в таком порядке: Джефф Безос, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Илдон Маск и Бергар Арно.

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