Интеллигент, достойный сын Молдаванки записал блатную песню с Макаревичем

Одесский музыкант Феликс Шиндер представил новую работу – композицию «С одесского кичмана», которую он записал в дуэте с легендарным Андреем Макаревичем.

Как рассказал Феликс, песня была записана с первого дубля вживую в одном из «уютных одесских дворов».

Запись была снята на видео, которое можно посмотреть на УouTube.

«С одесского кичмана» — песня из репертуара Леонида Утёсова, которую в 1928 году он впервые исполнил в спектакле «Республика на колёсах», повествующем о поездных ворах. Прошло почти сто лет, но песню всё ещё поют и помнят», — сказал Феликс Шиндер.

Отметим, что «С одесского кичмана» входит в «золотой фонд» одесской блатной песни, являясь одним из его главных хитов вместе с «Как на Дерибасовской угол Ришельевской», «Муркой», «Фонариками» и т.д.

Кстати. Феликс Шиндер заявил, что покидает музыкальный кооператив «Деньги вперёд» по творческим причинам и начинает сольную карьеру.