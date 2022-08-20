Не пропустите симфонический Depeche Mode в Одесской филармонии

28 августа не пропустите уникальный концерт от GosOrchestra. Коллектив сделает из культовых хитов Depeche Mode глубокие и эмоциональные симфонии. Такого исполнения вы ещё не слышали!

GosOrchestra — уникальный творческий союз, созданный в 2016 году талантливым дирижёром Александром Госачинским и аранжировщиком Алексеем Талановым. Оркестр был создан как высококлассное симфоническое сопровождение современной поп-рок музыки.

GosOrchestra — это всегда особая синергия. В репертуаре коллектива более 200 композиций в авторских аранжировках. Трибьют-программы The Beatles, Queen, Michael Jackson, Prodigy, композиций Стинга, а теперь ещё и концептуальная трибьют-компиляция на культовых «Депеш Мод».

Миссия коллектива — качественное развитие жанра в экзистенциальном авторском союзе «зритель-музыка».

Филигранное мастерство, музыкальная чуткость и всепоглощающая страсть к классике — это главный инструмент GosOrchestra в достижении поставленных задач и целей.

Стоимость билетов от 190 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 18 часов.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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