Зажигательная «Марица» вновь на сцене Одесской музкомедии

Зажигательная оперетта Имре Кальмана «Марица» считается самым «венгерским» произведением автора. Она полна национальных танцев, мелодий, характерных типажей.

Увидев свет в 1924 году на сцене театра Ан дер Вин, оперетта имела огромный успех. Её цыганско-венгерская романтичность и яркость никого не оставила равнодушным.

На сцене театра Музкомедии «Марица» ставилась в 1949, 1976 и 1994 годах. В разные годы в этой постановке были заняты лучшие артисты.

«Марица» — это сразу несколько любовных историй с интригами, необычными развязками, тонким юмором. Разве можно отказать себе в удовольствии наблюдать за перипетиями сюжета, наслаждаясь прекрасной музыкой Имре Кальмана и замечательными голосами талантливых артистов.

Цена билетов от 40 до 200 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 24 октября, суббота, 18:30.