Куда пойти в Одессе на выходные 8-9 октября

8-9 октября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News предлагает некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

8 октября в Большом зале Одесской областной филармонии выступит заслуженный артист Украины Сергей Терентьев (фортепиано). В программе концерта произведения Р.Шумана и Ф.Шопена. Концерт в 2-х отделениях. I отделение: Р. Шуман «Арабески», Ф. Шопен Этюды: №1, 2, 5, 6,12. II отделение: Ф. Шопен Соната №2 си-бемоль минор. Лектор-музыковед Эльвира Паламарчук. Начало в 18 часов. Билеты стоимостью от 100 гривен. Адрес филармонии: у. Бунина, 15.

8 октября спектакль «Двенадцать стульев» предлагает любителям театра Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного. История двух аферистов, которые пустились на поиски бриллиантов мадам Петуховой, и по сей день пользуется бешеным успехом у читателей и зрителей. Имя Остапа Бендера, великого комбинатора, стало нарицательным, а сам роман разошёлся на цитаты и выдержал сотни успешных переизданий и сценических воплощений. Вас ждут яркая актёрская игра, остроумные ходы, режиссёрские находки, прекрасная музыка и захватывающий сюжет. Цена билетов от 80 грн. Приходите к 16:00.

8-9 октября Выставочно-коммуникационное пространство “Квартира №6” Одесского муниципального музея личных коллекций имени А. В. Блещунова приглашает на выставочно-образовательные уикенды. Музей открыт для посетителей по субботам и воскресеньям, с 12:00-19:00. В ближайшие выходные вас ждёт фотовыставка “Одесса. не Бархатный сезон 2022” трёх авторов — Михаила Штекеля, профессионального журналиста и фотографа, Юрия Бершадского, профессионального журналиста и фотографа, Александра Олевича, начинающего фотографа. Авторы расскажут в фотографиях морские истории об одесском побережье – реалиях военной повседневности 2022 года, воспоминания о мирной жизни, предчувствии перемен и эхо тревоги в объектах местности, и посетителей берегов, для которых такое привычное море стало недоступным. Без предварительной регистрации. Есть кофе/чай. Выставка – free donation

МК – 150 грн. Адрес проведения: ул. Польская, 19. Вход в “Квартиры №6” сквозь ворота – чтобы попасть, звоним по телефону 048 7221081.

9 октября в Одесском областном академическом драматическом театре — драматическая поэма «Мир тебе» по пьесе Леси Украинки «На поле крови». Постановка в одном действии. Продолжительность 1 час 30 минут. Начало в 18 часов. Стоимость билетов от 300 гривен.

До 10 октября одесситов и гостей города приглашают на выставку картин «Херсонщина – это Украина». Цель художественного благотворительного проекта «Херсонщина – это Украина» – оказать поддержку оккупированным регионам страны в войне России с Украиной. Средства от продажи картин пойдут на нужды ВСУ и восстановление культурных памятников Херсона после завершения войны. Адрес: ул. Пушкинская, 51, галерея Центра реабилитации детей-инвалидов (Дом с ангелом).

До 15 октября во Всеукраинском центре болгарской культуры выставка творческих работ учителей Детской художественной школы № 1 им. Кириака Костанди. Экспозиция посвящена 170-летию со дня рождения художника и профессиональному празднику работников сферы образования Украины.

До 18 октября с 13:00 до 19:00, кроме понедельника, в галерее “#ARTODESSA” Летнего театра Городского сада выставка “Отобранные работы” Валика Лапшина. Представленные избранные работы – это своего рода манифест против системы, по которой работают современные художественные институции. Вход свободный.

До 3 декабря Одесский Дом-музей имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) показывает выставку «Акварель – душа Любови Минкович». Автор акварелей, выполненных в трудной технике «по мокрому», Любовь Минкович является членом Национального Союза художников Беларуси, членом Национального Союза профессиональных художников Израиля. Она – участница международных, республиканских и персональных выставок в Беларуси, Израиле, Украине. Её работы находятся во многих музеях мира и частных коллекциях. На выставке представлены 18 акварелей. Любовь Минкович – настоящий виртуоз, в чём может убедиться каждый посетитель выставки.

Уютных выходных!

Фото: Ольга Черненко, Александр Александров/Одесса News, Владимир Андреев/Думская, Александр Синельников

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod