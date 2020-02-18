Nastya Neru and Band: Jazz, Soul, Blues — всё это в Одессе 22 февраля

22 февраля в Одессе, в Urban Music Hall джаз, соул, блюз.

Ella Fitzgerald, Amy Winehouse, Diana Krall, Lady Gaga, Christina Aguilera, Nikki Yanofsky, Ariana Grande. Невероятная музыка. Глубокая, смелая. Которая заставляет почувствовать всю палитру жизни. Остановиться. Понять. Любить.

На сцене — Nastya Neru&band.

Чувственный женский вокал и сильное мужское звучание бэнда.

Дружба. Футбол. Джаз.

Музыканты:

Настя Неру — вокал

Богдан Айдениди — рояль

Михаил Нестеренко — бас-гитара

Андрей Гончаров — ударные

Кристиан Чернев — саксофон

Андрей Охрамович — труба

Ярослав Беш- тромбон.



Начало концерта в 19 часов.

Цена билетов 150 гривен.

Их можно купить здесь.