Одесситы провели рождественский выходной у моря

Традиционно, тёплое и солнечное воскресенье многие одесситы провели у моря.

Фотокор Одесса News прогулялся от 10-й станции Фонтана до Ланжерона и поделился своими фотографиями и впечатлениями.

С самого утра, людей на море было уже очень много. А приближаясь к Ланжерону, их количество увеличивалось всё больше. Но обо всём по порядку.



10 станция Фонтана в 11 часов в общем-то была ещё совсем пустая.



Но и тут всё было живое. Кипела деятельность и даже, как показалось нашему фотокору, шла подготовка к следующему летнему сезону.



Далее мы будем двигаться по относительно новой вело-пешеходной трассе, где недавно с инспекцией побывал мэр города.



Тут «паркинг» начал приобретать другую форму. И по нашему субъективному мнению, он стал превращаться в какое-то подобие торгового центра.



И ещё стал проседать.



Чуть дальше, мы натыкаемся на отходы жизнедеятельности двуногих. Но хотим сразу заметить, что ранее тут таких горок мусора замечено не было. Соответственно, можно сослаться на выходные.



Внезапно нас обгоняет пара «скандинавских ходоков».

И устремляется дальше, обгоняя всех, в сторону «Морской симфонии».



Дойдя до подножья «Морской симфонии», мы встречаем небольшое количество чаек и людей, которые прогуливаются под тёплым зимним солнышком.





ASTON HALL, столько обещали плюсов этому комплексу.



Аркадия, тут людей стало заметно больше. Видно, что люди шли отдыхать на самые популярные пляжи города.





Компании, попивающие сок и другие напитки, встречаются всё чаще.



Чайки и люди. В Аркадии их было больше всего. Не знаем по какой причине, но субъективно тут их было больше, чем на других пляжах.



Работник «КП «Побережье», убирает лишний песок.



Кстати говоря, уличная торговля, как бы люди не говорили, но в большинстве случаев идёт с соблюдением карантинных норм. Другое дело, что люди к карантину относятся легкомысленно. Интересно, как было бы в случае штрафов, как в ЕС?







Прощаемся с Аркадией, где было больше всего чаек и двигаемся дальше по Трассе Здоровья.



Тут концентрация людей возрастает.





И появляются велосипедисты. Их по какой-то причине в такой отличный для велопрогулок день, как-то не особо много.



«Санторини» зазывают прогуливающихся вдоль моря на глинтвейн и вкусняшки на вынос.



Под бывшим санаторием «Россия» люди расположились на новой набережной.



И не только люди. На отдельной скамейке отдыхал не сильно доверяющий людям кот.



Девушка греется, облокотившись на тёплые от солнышка камни.



Те самые единичные велосипедисты взмывают вверх по склону и уносятся по Трассе Здоровья.



Всё же, реально велосипедистов было не много.



Далее мы пробежали мимо скалодрома, даже не обращая на него внимания. Ой, а что там может быть интересного?



Люди занимаются спортом на свежем воздухе. Что может быть лучше?



Затаившийся котик… Он вовсе не дракон. Да-да, это неудачная попытка переделать заголовок известного фильма.



Магия монтажа и мы попадаем на «Дельфин».





Тут тоже есть свои котики.



Но т.к., основную достопримечательность уже убрали, «Дельфин» нас тоже не задержит. На фото есть момент с ребёнком. Он двигается про Трассе Здоровья на трёхколесном велосипеде, изначально наш фотокор подумал, что это просто такой велосипед. Но нет, ребёнок лечится от ДЦП и изо всех сил крутит колеса.



Таки да, Одесса готовится к лету. Вот даже мусорники новые стоят.



Ланжерон совсем близко.





Но до него нам по пути попадается «Птичий пляж» и его создатель.









Девушки, которые вели какой-то серьезный, а может и душевный разговор. Точно не поймёшь)



Китайский квартал на берегу Чёрного моря.



И загорающие на солнышке люди. Вообще, контрастов на одесском побережье просто море) Замечу, что сегодня 10 января.



И наконец-то Ланжерон!



Но это не всё. Даже тут — житель «китайского квартала», он же кот в бамбуковых зарослях.



И вновь контраст. Моржи! Ну, не те которые с клыками. А которые любят купаться в холодной воде. Правда, у наших ещё и походная баня имеется)



А на центральной набережной Ланжерона просто негде яблоку упасть.





Очередь за хотдогами. Да, социальная дистанция и маска в большинстве случаев отсутствуют. И время просто в очереди где-то минут 20.



Кстати говоря, первые рыбаки встретились нашему фотокору на Ланжероне.



Вид на порт.



Таким был день у моря для фотокора Одесса NEWS.



Александр Александров/Одесса NEWS