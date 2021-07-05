Dzidzio поможет одесситам 11 июля зарядиться светлой энергетикой

Хотите увидеть всегда улыбающегося и позитивного DZIDZIO, вновь услышать его новый супер-пуперский альбом и зарядиться светлой энергетикой на весь год. — тогда вам 11 июля на одесский Морвокзал.

Dzidzio в Одессе – это невероятное событие, которое все ждут с большим нетерпением. Удивительный исполнитель, он может не только поднять настроение и зарядить позитивом, но и представить шоу феноменальной постановки.

Цена билетов от 290 до 850 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите в воскресенье к 20:00.

Место проведения: летняя концертная арена МОРВОКЗАЛ.

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