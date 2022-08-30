Что случится с сердцем пополам предлагает посмотреть Украинский театр Одессы

Премьера спектакля «Сердце пополам» состоится 4 сентября в 18:00 в Одесском Украинском театре им. В.Василько.

По рассказам Марии Матиос из книги «Нация» — «Апокалипсис» и «12 служб».

Трагические события прошлого века в Украине на примере историй нескольких украинских и еврейских семей раскрывают идею непокорности человеческого духа.

Сюжеты новелл причудливо переплетаются, но ни одна нить не будет потеряна.

Цена билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Пастера, 15.

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