Что случится с сердцем пополам предлагает посмотреть Украинский театр Одессы

Премьера спектакля «Сердце пополам» состоится 4 сентября в 18:00 в Одесском Украинском театре им. В.Василько.
По рассказам Марии Матиос из книги «Нация» — «Апокалипсис» и «12 служб».
Трагические события прошлого века в Украине на примере историй нескольких украинских и еврейских семей раскрывают идею непокорности человеческого духа.
Сюжеты новелл причудливо переплетаются, но ни одна нить не будет потеряна.
Цена билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.
Адрес: ул. Пастера, 15.
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