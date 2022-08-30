Топ-3 трендовых смартфона 2022 года

Несмотря на сложные времена в Украине, люди не бросают попытки жить, как раньше, делают покупки и присматривают обновки.

Речь о гаджетах, с помощью которых удобнее мониторить актуальные новости, делать качественные снимки, поддерживать связь с близкими на расстоянии. Самостоятельно искать топовые модели и информацию о них не придётся – мы сделали это за вас!

Рейтинг лучших моделей смартфонов и их фишки

Предлагаем подборку устройств, которые обеспечат пользователя мощным функционалом, надёжным аккумулятором и поддержкой современных технологий связи. В тройку лидеров по этим показателям вошли такие смартфоны:

Xiaomi 11T Pro

Устройство работает благодаря «сердцу» Qualcomm Snapdragon 888, обеспечивающему высокую продуктивность и эффективное энергопотребление. Гаджет поддерживает технологию HyperCharge, чтобы заряжать его во время завтрака, а не всю ночь. Для восстановления до 100% хватит десяти минут, а разговаривать по телефону или просматривать видео можно от 7 до 11 часов. Дисплей защищён самым крепким стеклом Corning Gorilla Glass Victus, поэтому за его целостность не придётся переживать, куда бы вы не спрятали телефон. С камерами профессионального уровня легко сохранить моменты жизни яркими и безупречными.

Samsung Galaxy A33 5G

Владельцы получают смартфон с модулем подключения к 5G, благодаря чему могут забыть о проблемах и перебоях со связью. Любители качественных снимков оценят мультикамеру с возможностью широкого захвата в кадр, фокусировании на главном и детализации мелочей. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 mAh, которая, по словам производителя, сохраняет высокий заряд в течение 2 дней. Пользователь может не переживать о безопасности информации на смартфоне, поскольку за её конфиденциальность отвечает платформа Samsung Knox. Разработчики создали специальный «контейнер», где материалы спрятаны от остальной операционной системы.

POCO X4 Pro 5G

Бюджетный вариант с необычным дизайном в виде лазерных лучей на задней крышке корпуса. Пользователь имеет дело с мощным дисплеем, который передаёт сочную картинку и точную, но плавную передачу видео. Высокие производительность и скорость загрузки данных обеспечивает процессор Snapdragon 695. Гаджет не будет перегреваться, даже если активно работать в нескольких приложениях одновременно. Это заслуга технологии LiquidCool 1.0 Plus, которая предполагает рассеивание тепла и постоянное охлаждение за счёт большой трубки и графитовых листов.

Каждый из смартфонов достоин внимания, чтобы стать вашим спутником для качественного общения, серфинга в интернете или создания крутого контента. Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками моделей, определиться с выбором и оформить онлайн-заказ на сайте компании Алло.

Выбирайте лучшее, чтобы использовать возможности гаджета по максимуму!