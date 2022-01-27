Одесский Русский театр подготовил приятное развлечение для благородных умов

Если вы согласны с утверждением, что «детективная история — это приятное развлечение для благородных умов», тогда вам прямая дорога в Одесский Русский театр на спектакль «Эффект Доплера».

«Эффект Допплера» — захватывающий сюжет преступления в английском стиле.

К известному автору детективных романов приходит полицейский инспектор, расследующий исчезновение Майла Тиндла. В руках полиции — таинственная записка. Неужели запутанному преступлению суждено сойти со страниц книг в реальную жизнь, или это просто игра воображения?

Цена билетов 200 грн. Их можно купить здесь.

Дата и начало: 29 января, 12 и 26 февраля, 17:00.

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