«КО-КО кабаре» приглашает в Одесский Дом клоунов на феерично-эротичное шоу

Это блистательно! Это феерично! Это эротично! Это любовь!

Одесское кабаре с французским акцентом: дрессированная крыса, нарядные курочки и яичница на бюсте. Шоу кабаре «Ко Ко» — программа корпорации клоунов «Orange mood» при участии театра «BUFFON», OK-OK DUO и легендарной Бетти Бу.

Актуальное клоун—шоу, созданное по принципу классического кабаре. Общим сюжетом соединены клоунада, хореография и вокальные номера, Comic magic, comic erotic. «Ко Ко», во французском написании «Cо Cо», является сокращённым обозначением английского термина «Comic contemp», что, в свою очередь, обозначает современную клоунаду, авангард клоунского искусства.

Каждую минуту зрителей ждёт приятный сюрприз.

Лёгкое и шаловливое действо, в которое будет вовлечён каждый зритель в зале.

В шоу принимают участие Иван Цуркан, Яна Делиева, Сергей Царёв, Олеся Царёва, Оксана Рутковская, Олег Савченко.

После шоу вас ждёт Одесская вечеринка.

Билеты на шоу являются входным билетом на вечеринку. Их можно таки купить здесь.

Посмеёмся, потанцуем, встретимся, обнимемся!

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