Житель Одесского района поздравил подругу с 8 Марта и свернул ей шею

В Одесском районе полицейские задержали 46-летнего мужчину по подозрению в умышленном убийстве знакомой.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №2.

«ЧП произошло на окраине одного из сел Великодальницкой объединённой территориальной общины. Во время ссоры правонарушитель сломал 33-летней женщине шею. Поскольку внешне следов насильственной смерти не было видно, об избиении покойной злоумышленник не обмолвился. Только когда судебно-медицинские эксперты установили, что пострадавшая скончалась от перелома шейного позвонка, разрыва позвоночной артерии и субарахноидального кровоизлияния, а полицейские под процессуальным руководством Ильичёвской местной прокуратуры собрали неопровержимые доказательства его причастности к преступлению, мужчина сознался в содеянном», — говорится в сообщении.

По словам подозреваемого, в тот день они с потерпевшей праздновали 8 марта. После застолья женщина устроила ему скандал из-за телефонного разговора с другой женщиной. Это и стало причиной того, что подвыпивший мужчина причинил ревнивице несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по статье Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

До избрания меры пресечения он задержан. Продолжается следствие.



Как сообщала Одесса News, днями 59-летнюю жительницу Нерубайской сельской громады Беляевского района Одесской области обнаружили в собственном дворе убитой топором, принадлежавшем её 48-летнему соседу.

Фото и видео: Нацполиция в Одесской области

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